新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「新時代の県域経済学」。（南京＝新華社記者／陳曄華）

【新華社南京11月22日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは21日、江蘇省南京市で開かれた「2025年『一帯一路』国際シンクタンク協力フォーラム」で、報告書「新時代の県域経済学」を発表し、併せてシンポジウムを開催した。

報告書は、中国式現代化の基礎単位である「県域」に焦点を当て、習近平（しゅう・きんぺい）経済思想の下、県域経済の質の高い発展をいかに実現するかを論じた。新時代の県域経済学は、マルクス主義政治経済学を基礎に、地域経済学、開発経済学、都市経済学などの知見を取り込みつつ、中国各地での県域経済の建設・発展の実践を総括することで、独自の知識体系を形成してきたとした。

さらに、新時代の県域経済学は習近平経済思想の研究と解釈を継承し、さらに深化させるものだと指摘。中国の大地に根ざしつつ、伝統産業の高度化、新興産業の開拓、農業の産業化、生態資源の価値転換、文化・観光の融合、東西協力など多様な発展モデルを生み出し、実践によって効果が確認された経済学であるとした。県域は第15次5カ年規画期（2026〜30年）の重点であり、その質の高い発展は中国全体の現代化強国への歩みに寄与するとの展望を示した。

報告書は全文約2万6千字で、中国語と英語で世界に向けて発表された。