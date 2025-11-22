»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ú²Ì¤òÌÀ¤«¤¹¡¡²ÎÉñ´ì¤¬¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤Ø¡Ö·Þ¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¡×
¡¡»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¡¢»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê14¡Ë¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯1·î¿·¶¶±éÉñ¾ì¸ø±é¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡õ»ÔÀî¿·Ç·½õ
¡¡ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¸ÅÅµ¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤¿±éÌÜ¤Ë¡£¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤Î¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤â16²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¸ÅÅµ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¬1¤Ä¤Î»ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Öºòº£¡¢²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤â¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö1·î¤ò¸ÅÅµ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤ê²ÎÉñ´ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Êý¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¡¢²ÎÉñ´ì¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡Ø³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¡ØÌÄ¿À¡Ù¡ØÌÓÈ´¤¡Ù¡Ø¶À»â»Ò¡Ù¤Ê¤É¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¸ÅÅµ¤À¤«¤é¡£¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·Þ¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦È©´¶³Ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â»ä¤Ç¤¹¤·¡¢¾¾ÃÝ¤µ¤ó¤â¼õÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¸ÅÅµ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤òÉñÂæ¤Ë¾å¤²¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤âÈäÏª¡£¡Ö¼ê¤òµó¤²¤¿Êý¤«¤éÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ëÊý¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï·à¾ì¤ÎÊý¡£¥µ¥¯¥é¤Ç¤â»Å¹þ¤ß¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø½é¤á¤ÆÍè¤¿¡Ù¡Ø½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¡£·ë¹½¤Ê¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È³§¤µ¤ó¡Ø¹ñÊõ¤ò´Ñ¤¿¤«¤éÍè¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¿¨¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬»ä¤Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î3Æü¡Á27Æü¤Ë¡¢¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤òÃëÌëÆóÉôÀ©¤Ç³«ºÅ¡£Ãë¤ÎÉô¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¤´½Ëµ·ÉñÍÙ¡ØÁà¤ê»°ÈÖÒ×¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡ØÌÄ¿À¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÀïÍð¤ÎÀ¤¤ÎÌµ¾ï¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä»þÂåÊª¤ÎÌ¾ºî¡Ø·§Ã«¿Ø²°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸»»á¤ÎÉð¾¡¦·§Ã«¼¡ÏºÄ¾¼Â¤ò¶Ð¤á¤ë¡£Ãë¤ÎÉô¤ÎÀÚ¤Ë¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤¬³Á¿§¤Îêá¤Ë¤Þ¤µ¤«¤êñþ»Ñ¤Ç½é½Õ¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡Ø¸ý¾å¡Ù¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº²È¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤Ë¤é¤ß¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ìÇ¯¤Ï¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Ç¯¤ËÁê±þ¤·¤¤°ìËë¤È¤Ê¤ë¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç·½õ¤¬½éÌò¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ¾²æ¸ÞÏº¤ò¶Ð¤á¤ë²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡ØÌð¤Îº¬¡Ù¡£²ÏÃÝÌÛ°¤Ìïºî¡¢È¬ÂåÌÜÔ¥½½Ïº¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é±é¤µ¤ì¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿»ÔÀîÔ¥½½Ïº²È½ê±ï¤ÎÌ¾ºî¡Ø»ùÍëÌé¹ë·æëýÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤¬»ùÍëÌé¼Â¤ÏÈø·Á¹°¹Ô¤ò½éÌò¤Ç¶Ð¤á¡¢¤Ü¤¿¤ó¤¬Áð´¢Ì¼¼Â¤Ï¹°¹ÔËå¿¼ÀãÉ±Ìò¤Ç½Ð±é¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿·²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÉñÍÙ¤ÎÂç¶Ê¡Ø½Õ¶½¶À»â»Ò¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¾®À«ÌïÀ¸¸å¤Ë»â»Ò¤ÎÀº¤ËÔ¥½½Ïº¡¢¸ÕÄ³¤ÎÀº¤Ë¤Ü¤¿¤ó¡¢¿·Ç·½õ¤È¤¤¤¦ÇÛÌò¤Ç¡¢¿Æ»Ò»°¿Í¤Î¶¥±é¤¬¼Â¸½¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ç²í¤ä¤«¤Ê±éÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
