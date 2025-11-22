“頭ポンポン”に藤本美貴の不満が爆発！「絶対やめたほうがいい」理由とは

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

11月20日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして藤本美貴、中村海人（Travis Japan）が出演した。

“頭ポンポン”という褒め方の話題では、スタジオに賛否両論が巻き起こり…。

今回は“ホレボレ？バレバレ？褒め方あざとボーダーライン”と題し、アンケートで寄せられたさまざまな褒め方についてスタジオでジャッジした。

そのなかで、少し気になっている後輩の男性社員がプレゼンを頑張った際、「偉い偉い」と頭を撫でる仕草をする女性が描かれた。

これに藤本、中村、山里が否定的な反応を示した一方、鈴木は「マネージャーさんがめっちゃやってくれる」と“ホレボレ”の札を上げた。

これには藤本から「ええっ！絶対嫌なんだけど！」と大ブーイング。続けて「呼び出そうかなくらいだよ、愛理ちゃんのマネージャー」と凄んでみせると、山里は「『舐めてんのか』って？」と笑った。

鈴木は自分のことを「誰にもしんどさを出せないタイプ」だとしたうえで、「すっごい自分が一番しんどいとき、詰まってるときに、マネージャーが自分と同じテンションで半泣きで『今日も頑張りましたね』ってやってくれるときがある」と明かす。それが「沁みる」のだという。

ここで藤本は男性の“頭ポンポン”にも言及し「あれ絶対やめたほうがいいと思います」と断言すると、山里も「好きな人いないっていうよね」と同意する。

頭を触られること自体が嫌なのだそうで、「相手が子供でも『首から上は触んないで』って言うもん」と明かして他の出演者たちを驚かせた。

「子供がわーってくると、反射的に『触んないで』ってなっちゃう」という藤本。「人の首から上はあんまり触っちゃだめだよって教えてる」とも語った。