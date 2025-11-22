高井幸大がチームトレーニングに合流! トッテナム指揮官が明かす「ポジティブなことだ」
トッテナムのトーマス・フランク監督が21日、日本代表DF高井幸大のチームトレーニング合流を明かした。クラブ公式サイトが伝えている。
トッテナムは23日のプレミアリーグ第12節でアーセナルのホームに乗り込む。このノース・ロンドン・ダービーに向けた記者会見でフランク監督は「コウタとベン(・デイビス)は今日、チームと一緒にトレーニングをした。初めてなのでポジティブなことだ」と語った。
高井は今夏に川崎フロンターレから完全移籍したが、7月のプレシーズン中に足底腱膜を負傷。10月には大腿四頭筋の負傷も伝えられ、離脱が続いていた。
