BRAHMANが本日11月22日、＜尽未来祭 2025＞DAY1開演のタイミングで＜tour viraha＞のファイナル公演となる＜tour viraha final＞の開催を発表した。

本公演は、1年以上にわたって47都道府県で繰り広げられた＜tour viraha＞の最終公演であり、BRAHMAN結成30周年の締めくくりとなるものだ。開催日程は2026年5月15日。会場はTOKYO GARDEN THEATER。単独公演としては初めてのホール公演となる。ツアーファイナルは、結成30周年を越えて、また新たな旅路へ向かう4人の門出でもあるという。チケットのオフィシャル1次先行は11月30日まで。

BRAHMANは本日11月22日より24日までの3日間、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて＜尽未来祭 2025＞を主催する。

■＜BRAHMAN tour viraha final＞

2026年5月15日(金) 東京・TOKYO GARDEN THEATER

opne18:00 / start19:00

▼チケット

アリーナスタンディング \5,980

スタンド指定席 \5,980

【オフィシャル1次先行】

受付期間：11月22日(土)12:00〜11月30日(日)23:59

https://eplus.jp/brahman2026/

■＜BRAHMAN tour viraha 2026＞

1月13日 千葉 LOOK

1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE

1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS

1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS

1月29日 徳島 club GRINDHOUSE

1月31日 高知 X-pt.

2月06日 長崎 DRUM Be-7

2月08日 佐賀 GEILS

2月10日 宮崎 LAZARUS

2月12日 大分 DRUM Be-0

2月15日 富山 MAIRO

2月17日 長野 JUNK BOX

2月26日 鳥取 米子laughs

2月28日 山口 周南RISING HALL

3月13日 福井 CHOP

3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL

3月17日 和歌山 CLUB GATE

3月22日 愛知 名古屋ReNY limited

3月24日 大阪 GORILLA HALL

3月26日 滋賀 U☆STONE

4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター

4月07日 岐阜 Yanagase ants

4月14日 秋田 Club SWINDLE

4月16日 山形 ミュージック昭和セッション

4月18日 岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古

5月08日 岩手 KESEN ROCK FREAKS大船渡

5月10日 宮城 石巻BLUE RESISTANCE

※ゲストあり

■＜尽未来祭 2025＞

11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

open10:30 / start12:00



【出演者】

▶DAY1 (11/22)

BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN’ / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / …secret ▶DAY2 (11/23)

BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET ▶DAY3 (11/24)

BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK∞TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys ▼チケット

・3日通し券スタンディング \29,700(税込) ※SOLD OUT

・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込) ※SOLD OUT

※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能

・11/22(土)1日券 \13,330(税込)

・11/23(日)1日券 \13,330(税込) ※SOLD OUT

・11/24(月/振休)1日券 \13,330(税込) ※SOLD OUT

●一般発売：7月5日(土)10:00〜

・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/

・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/

・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/

■PICTURE LP BOX『七梵全書』

2026年3月11日(水)発売

【完全受注生産限定盤 (TOY’S STORE 限定販売作品)】

PPTF-3908〜3914 STEREO 33 1/3 r.p.m

￥59,400(税込)

・特製化粧箱仕様オリジナルBOX

・ピクチャーレコード 7枚組

予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908

受注期間(完全受注生産限定盤)：11月19日(水)18:00〜2026年1月30日(金)24:00 ▼収録内容

DISC 1. A FOLORN HOPE

DISC 2. THE MIDDLE WAY

DISC 3. ANTINOMY

DISC 4. ETERNAL RECURRENCE

DISC 5. 超克

DISC 6. 梵唄

DISC 7. viraha

●早期予約特典

・七梵全書オリジナルレコードバッグ

対象予約期間：11月19日(水)18:00〜12月21日(日)24:00

