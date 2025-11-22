『千葉ジェッツ×FRALiʻa』が限定フレグランス発売…11月21日から先行受注を開始

フレグランスコーディネートサービス「FRALiʻa（フレリア）」は、B1東地区の千葉ジェッツとオフィシャルパートナーシップを締結し、11月21日17時より限定コラボレーション商品の先行受注販売を開始した。

展開されるフレグランスは2種類で、いずれも選手がプロデュースに関わったアイテムとなる。「UNVEIL V」は瀬川琉久が監修し、ベルガモットとオレンジをはじめとしたシトラスを基調に、マグノリアやジャスミンが広がり、インセンスを纏ったムスクとアンバーが余韻を残すフローラルブーケの香りに仕上げた。「Parabolic Love」は金近廉が担当し、オレンジのジューシーな香りにミュゲ、ジャスミン、アイリスが重なり、ムスクとアンバーが柔らかな余韻へ導く設計となっている。

価格は「UNVEIL V」「Parabolic Love」ともに税込7920円。対象商品を購入した全員に撮り下ろしカードが1枚付属し、さらに各フレグランスにつき10枚限定で直筆サイン入りカードが当たる可能性がある。

先行受注販売期間は11月21日17時から12月1日正午までで、公式受注ページにて取り扱う。生産予定数に達した場合は期間内でも販売終了となる。また、配送は2026年1月下旬以降に順次実施される見込みで、状況により遅延が発生する可能性もある。

同商品は2026年1月下旬から2月以降の千葉ジェッツホームゲーム会場においてブース販売も予定されている。FRALiʻaは、フレグランスを通じたコーディネートサービスを展開し、ブランドや個人の想いに寄り添う体験の提供を掲げている。