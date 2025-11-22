Suchmosが、11月22日（土）“いい夫婦の日”に、バンド初となるウェディングソング「Marry」のミュージックビデオを公開した。

本作のミュージックビデオには、YONCE(Vo)と10年来の盟友である俳優の間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosと間宮祥太朗、両者の旧友である山田健人が務めた。

▲写真左：山田監督、中央：間宮祥太朗、右：YONCE(Suchmos)

「Marry」は、今年7月に約6年ぶりにリリースされたEP「Sunburst」の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなった、バンドにとって重要な楽曲である。これまでのSuchmosにはなかった、ストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。

現在、Suchmosは＜Suchmos Asia Tour Sunburst 2025＞を開催中。 11月23日（日）のソウル公演を皮切りに、上海、台北、バンコクのアジア主要都市、そして富山を巡り、12月13日（土）のZepp 羽田公演にてツアーファイナルを迎える。

▲写真左：YONCE(Suchmos)、中央：間宮祥太朗、右：山田監督

■間宮祥太朗コメント

「ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした。」

■YONCE(Vo)コメント

「Marryは幼馴染の結婚式で、お祝いとして歌うために書いた曲です。」「祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！と、みんなに自慢したいです。」

◾️＜Suchmos Asia Tour Sunburst 2025＞ 2025年

10月29日（水）KT Zepp Yokohama（神奈川）

11月02日（日）Zepp Fukuoka（福岡）

11月03日（月）Zepp Namba（大阪）

11月08日（土）BLUE LIVE 広島（広島）

11月14日（金）Zepp Sapporo（北海道）

11月16日（日）PIT（宮城）

11月21日（金）Zepp Nagoya（愛知）

11月23日（日）YES24 LIVE HALL（Seoul）

11月26日（水）VAS est（Shanghai）

11月28日（金）ZEPP NEW TAIPEI（Taipei）

11月30日（日）VOICE SPACE（Bangkok）

12月06日（土）クロスランドおやべ（富山）

12月12日（金）Zepp Haneda（東京）

12月13日（土）Zepp Haneda（東京）

■EP 「Sunburst」 Streaming https://fcls.lnk.to/wof

CD購入 https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP 収録曲 Eye to EyeMarryWhole of FlowerBOY Eye to EyeMarryWhole of FlowerBOY