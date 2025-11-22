ヒグチアイ、ニューアルバム『私宝主義』リードトラック「花束」リリックビデオ公開
ヒグチアイが、ニューアルバム『私宝主義』に収録の「花束」のリリックビデオを公開した。
同曲はアルバムのリードトラック。倉品翔(GOOD BYE APRIL)が編曲を担当し、リリックビデオは「エイジング」「わたしの代わり」「バランス」のミュージックビデオも監督した吉村和晃（FABTONE inc.）が制作。ヒグチアイ自身による手書きの歌詞で、楽曲で伝えたい思いをヒグチアイからの花束として受け取ってほしい。
そして「花束」でも歌われている“ただわたしがしあわせでありますように”というタイトルを冠した全国ツアーが、いよいよ明日、メジャーデビュー記念日の11月23日からスタートする。
初日の東京・日本橋三井ホールはソールドアウトとなっているが、弾き語りのソロ公演で全国8箇所を廻り、初のZepp DiverCityを皮切りにバンド編成での東名阪ツアー、3月には初の韓国公演を開催する。
■ヒグチアイ / 塞壬唱片MSR
配信シングル「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」
https://higuchiai.lnk.to/When_We_Were_the_Most_Beautiful
◾️6thアルバム『私宝主義』
2025年10月29日（水）リリース
予約：https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd
◆初回限定盤［CD＋BD］：PCCA-06430 6,600円（税込）
・Blu-ray収録内容
2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのライブ映像を収録予定
◆通常盤［CDのみ］：PCCA-06431 3,300円（税込）
◆ショップ別先着予約購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）
・楽天ブックス：クリアポーチ（W130×H135）
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・タワーレコード：ステッカーType A
・HMV・HMV&BOOKS：ステッカーType B
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。
※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。
※対象店舗であっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
◾️＜HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”＞
-solo-
2025年11月23日（日）東京 日本橋三井ホール
open 16:15 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別
info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
2025年11月24日（月・祝）宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール
open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付
info：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年11月29日（土）神戸 KOBE QUILT
［1st］open 14:30 / start 15:00 ［2nd］open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付 / ドリンク代別
info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
2026年1月10日（土）広島 CLUB QUATTRO
open 15:30 / start 16:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別
info：YUMEBANCHI広島 https://www.yumebanchi.jp/
2026年1月11日（日）高松 オリーブホール
open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別
info：DUKE高松 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/
2026年1月17日（土）福岡 RESOLA HALL
open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円
info：BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/
2026年1月24日（土）札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド
open 17:00 / start 17:30 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付
info：WESS info@wess.co.jp
2026年1月31日（土）長野 千石劇場
open 17:30 / start 18:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円
info：FOB新潟 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/
-band-
2025年12月6日（土）韓国 Blue square SOL Travel Hall
Info：https://tickets.interpark.com/contents/notice/detail/10709
2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)
open 18:45 / start 19:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別
info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
2026年2月22日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA
open 17:00 / start 17:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別
info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
2026年2月23日（月・祝）名古屋 NAGOYA ReNY limited
open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別
info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/
◆チケット一般発売
イープラス https://eplus.jp/higuchiai/
ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/
