アニメ『わたしの幸せな結婚』特別篇、26年放送・配信決定！ 白無垢姿の美世と傘を差しだす清霞のキービジュアル公開
新作アニメ『わたしの幸せな結婚』が3話の特別篇として2026年にテレビ放送、Netflixにて世界配信されることが、11月22日（いい夫婦の日）に発表された。併せて、キービジュアルが解禁され、斎森美世を演じる上田麗奈、久堂清霞を演じる石川界人らのコメントも到着した。
【写真】上田麗奈、石川界人の直筆サイン入りポスターが当たる“いい夫婦の日”記念キャンペーン開催！
著・顎木あくみ／装画・月岡月穂の同名小説をアニメ化した本作。
特別篇のキービジュアルは今回のための描き下ろし。満開の桜の下、白無垢姿の美世と、傘を差しだす清霞の、まさに“幸せ“に包まれた様子が描かれている。
美世役の上田は「愛されていることも、愛することも認められるようになった美世が、その後旦那様とどのように過ごしていくのか、アニメでも続きが見たい…！ と思っていたので、新作アニメのお話を伺った時はとても嬉しかったです」とコメント。
また特別篇について「美世と清霞の可愛らしさ、甘い空気感に、にまにましながら台本を読み進めました。また、甘いだけじゃなく、ほろ苦いものも噛み締めさせてくれるのが『わた婚』の素敵なところだなぁと、改めて感じさせられました。今作の魅力をしっかりお届けできるように精一杯頑張りますので、完成を楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と言葉を寄せた。
清霞役の石川は「特別篇が発表されたということで、皆様の応援に感謝の念が堪えません。テレビアニメでお届けしていたお話しの中で2人の絆がより深まっていきました。その続きが見られるのだと思うと今からとても楽しみです。様々な苦境を乗り越えてきた2人の物語がこの先どのように紡がれていくのか、皆様もぜひご注目ください」とコメントしている。
また、原作者の顎木あくみは「アニメ『わたしの幸せな結婚』、特別篇全3話の放送が決定いたしました！ おかげさまでアニメでも美世と清霞の『幸せな結婚』が見られることになり、かかわってくださるスタッフの皆さま、応援してくださるファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。きっと素敵な結婚式になると思うので、ぜひたくさんの方に参列していただけたらうれしいです！」とメッセージを。
監督の久保田雄大は「わたしの幸せな結婚を応援してくださっている皆さまのおかげで第二期に引き続き、全3話の特別篇を制作できる運びとなりました。素敵なキービジュアルとともに二人の幸せそうな姿を温かく見守っていただけますと幸いです。どうか二人が末長く結ばれますように」としている。
また、11月22日（いい夫婦の日）を記念して、斎森美世役・上田麗奈、久堂清霞役・石川界人の直筆サイン入り新作アニメビジュアルポスターを抽選で3名にプレゼントするキャンペンを開催。応募期間は11月22日〜12月5日23時59分まで。詳細は公式HPにて。
アニメ『わたしの幸せな結婚』特別篇は、2026年テレビ放送、Netflixにて世界配信。
【写真】上田麗奈、石川界人の直筆サイン入りポスターが当たる“いい夫婦の日”記念キャンペーン開催！
著・顎木あくみ／装画・月岡月穂の同名小説をアニメ化した本作。
特別篇のキービジュアルは今回のための描き下ろし。満開の桜の下、白無垢姿の美世と、傘を差しだす清霞の、まさに“幸せ“に包まれた様子が描かれている。
また特別篇について「美世と清霞の可愛らしさ、甘い空気感に、にまにましながら台本を読み進めました。また、甘いだけじゃなく、ほろ苦いものも噛み締めさせてくれるのが『わた婚』の素敵なところだなぁと、改めて感じさせられました。今作の魅力をしっかりお届けできるように精一杯頑張りますので、完成を楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と言葉を寄せた。
清霞役の石川は「特別篇が発表されたということで、皆様の応援に感謝の念が堪えません。テレビアニメでお届けしていたお話しの中で2人の絆がより深まっていきました。その続きが見られるのだと思うと今からとても楽しみです。様々な苦境を乗り越えてきた2人の物語がこの先どのように紡がれていくのか、皆様もぜひご注目ください」とコメントしている。
また、原作者の顎木あくみは「アニメ『わたしの幸せな結婚』、特別篇全3話の放送が決定いたしました！ おかげさまでアニメでも美世と清霞の『幸せな結婚』が見られることになり、かかわってくださるスタッフの皆さま、応援してくださるファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。きっと素敵な結婚式になると思うので、ぜひたくさんの方に参列していただけたらうれしいです！」とメッセージを。
監督の久保田雄大は「わたしの幸せな結婚を応援してくださっている皆さまのおかげで第二期に引き続き、全3話の特別篇を制作できる運びとなりました。素敵なキービジュアルとともに二人の幸せそうな姿を温かく見守っていただけますと幸いです。どうか二人が末長く結ばれますように」としている。
また、11月22日（いい夫婦の日）を記念して、斎森美世役・上田麗奈、久堂清霞役・石川界人の直筆サイン入り新作アニメビジュアルポスターを抽選で3名にプレゼントするキャンペンを開催。応募期間は11月22日〜12月5日23時59分まで。詳細は公式HPにて。
アニメ『わたしの幸せな結婚』特別篇は、2026年テレビ放送、Netflixにて世界配信。