『仮面ライダーゼッツ』第11話「腐る」、ノクスが闇に隠した“真実”とは一体？
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第11話「腐る」が、あす11月23日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツが新たな力で小さくなってバトル 第11話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第11話「腐る」あらすじ
夢の中で奪われた名画はナイトメアによって腐食してしまった。名画に隠された国家機密もこのままでは奪還も…。落胆する莫（今井）だったが、ゼロ（声・川平慈英）はいつになく厳しい口調で莫を叱咤する。
莫は改めて夢の中でゼッツに変身。モウルドナイトメアから渥美（林泰文）を守ろうとワンダーカプセムを手にすると…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
