¡¡ËÙÌ¤±ûÆà¤¬¡Ö3Æü¤Ë1²ó¡¢15Ê¬¤¯¤é¤¤Ë×Æ¬¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡É¤ò½é¸ø³«¤·¡¢¡ÖÉÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¿¹¹áÀ¡¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¹¹áÀ¡¤ÈËÙÌ¤±ûÆà¤¬¸ß¤¤¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¹ç¤¦´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤¬»Å¹þ¤ó¤À¡È±³¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬ËÜµ¤¤Ç¤É¤Á¤é¤¬±éµ»¤Ê¤Î¤«¡¢ñÙ¤·¹ç¤¤¤Î¿´ÍýÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¤¬2ÉÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¡£¡Ö¼ñÌ£¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ15Ê¬¤Û¤ÉÌµ¿´¤Ç¥¡¼¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢3Æü¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤Ë×Æ¬¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¸÷¤ë´¶¤¸¤â¹¥¤¡×¡Ö²»¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿¹¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¼ñÌ£¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡ÖASMR¤¬¹¥¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡ËÙ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÌµ¿´¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¡£¡ÖËÜË®½é¸ø³«¤«¤â¡×¤È½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¼ñÌ£¤Ë¡¢¿¹¤Ï¡ÖÉÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢ËÙ¤Ï¡ÖÉÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤«¤â¡£»ä¤È·ëº§¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢µÞ¤Ë15Ê¬´Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÍýÁÛ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£