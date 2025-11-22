『キミとアイドルプリキュア♪』第41話「心キュンキュン守ります！」、アイドルプリキュア研究会の廃止を阻止しよう
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第41話「心キュンキュン守ります！」が、あす11月23日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】研究会廃止を阻止すべくこころが立ち上がる 第41話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第41話「心キュンキュン守ります！」あらすじ
次の生徒会長を決める時期が近づいてきたある日、研究会で活動をしているこころ（声：高森）のもとに、うた（声：松岡）となな（声：高橋）があわてて駆け込んでくる。立候補者の甲斐ちよは、なんとアイドルプリキュア研究会の廃止を公約にあげていた。
ちよの演説を聞いたこころが廃止の理由を問いただすと、研究会は成果を出していないからだという。こころは意見を聞いてほしい、とうったえる。研究会に見学にやってきたちよの前で、研究会の活動で制作したアイドルプリキュアのファンブック、さらに手作りうちわや缶バッジなどのグッズや、応援の練習を見せ、真剣に活動していることをアピールするが、「応援する成果がなんなのかがわからない」というちよの意見は変えられなかった。
立候補者はひとりのため、このままでは研究会の廃止が決まってしまう。みんなで考え込んでいると、アイデアが浮かんだこころが部室を飛び出していく。翌朝、うたたちが登校すると、そこには――。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
