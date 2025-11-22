77歳・柏木由紀子、“シニア世代のショコラコーデ”を紹介「秋らしい装い」「エレガント」「美しい」
俳優の柏木由紀子（77）が21日、自身のインスタグラムを更新。“シニア世代”へ向けて、ジャケットを活かしたファッションを紹介した。
【動画・写真】「理想です」柏木由紀子が紹介した“ショコラコーデ”
柏木は「虎ノ門ヒルズステーションタワー45階 天気が良いと富士山も見えるんだそう。バスクチーズケーキを娘とシェアしました」とつづり、ブラウンカラーのアイテムを組み合わせた“ショコラコーデ”を披露している。
ショコラをイメージさせる色合いのジャケットに、黒のハイネックインナーとスカートを合わせ、アクセントにゴールドのアクセサリー。ブラウンカラーのバッグで統一感がプラスされていた。
シックな雰囲気とカジュアルさも感じさせるファッションに、コメント欄には「エレガント」「秋らしい装いで、とてもお似合いです ファッション参考になりま〜す」「きこさんみたいな、大人の女性になりたいです 理想です」「こんなお姉様がいたら、いつでも一緒に歩きたい！」「由紀子さん美しい」などの反響が集まっている。
