　俳優の柏木由紀子（77）が21日、自身のインスタグラムを更新。“シニア世代”へ向けて、ジャケットを活かしたファッションを紹介した。

　柏木は「虎ノ門ヒルズステーションタワー45階　天気が良いと富士山も見えるんだそう。バスクチーズケーキを娘とシェアしました」とつづり、ブラウンカラーのアイテムを組み合わせた“ショコラコーデ”を披露している。

　ショコラをイメージさせる色合いのジャケットに、黒のハイネックインナーとスカートを合わせ、アクセントにゴールドのアクセサリー。ブラウンカラーのバッグで統一感がプラスされていた。

　シックな雰囲気とカジュアルさも感じさせるファッションに、コメント欄には「エレガント」「秋らしい装いで、とてもお似合いです　ファッション参考になりま〜す」「きこさんみたいな、大人の女性になりたいです　理想です」「こんなお姉様がいたら、いつでも一緒に歩きたい！」「由紀子さん美しい」などの反響が集まっている。