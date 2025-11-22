『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」、関本Pが再びゴジュウジャーたちに密着取材
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」が、あす11月23日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】熱血P・関本カズ（関智一）がカムバック！ 第39話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第39話「燃える密着！見せてやるんだ指輪のパワー！」あらすじ
これまで吠（冬野心央）たちゴジュウジャーは、さまざまなユニバース戦士と出会い、センタイリングをめぐって戦ってきた。そんなゴジュウジャーの密着番組をかつて作った、東映の熱血プロデューサー・関本カズ（関智一）がカムバック！ 関本プロデューサーは、再びゴジュウジャーたちに密着取材し、センタイリングの秘密に迫る!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
