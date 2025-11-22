53ºÐ¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢É×¡¦À¤·Ñ¶³µ¬¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSTORY¡×2·î¹æ¤Î´ë²è¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê
¡¡ÇßµÜ¤Ï¡Ö»¨»ïSTORY2·î¹æ¤Ç¡¡»ä¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤ª¸«¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï»¨»ï¤Ë¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢»ïÌÌ¤Ç²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#·ëº§¡×¡Ö#¹¬¤»¡×¡Ö#³Ú¤·¤¤¡×¡Ö#¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¡Ö#À¤·Ñ¶³µ¬¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÊÂ¤Ó¡¢É×ÉØ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸æÆó¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ ¥Ñ¥Ñ´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï¡¢1972Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£O·¿¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡£Êì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡£¡ØJJ¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢ÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£1994Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥ß¥ó¥°¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿Æ»Ò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Î1¤Ä¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î7Æü¤Ë±¦¶»Á´Å¦¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£5·î27Æü¤Ë¡Ö½Ð°©¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¡×¤Î¡ÈÅÅ·âº§¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê
¡¡ÇßµÜ¤Ï¡Ö»¨»ïSTORY2·î¹æ¤Ç¡¡»ä¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤ª¸«¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï»¨»ï¤Ë¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢»ïÌÌ¤Ç²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï¡¢1972Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£O·¿¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡£Êì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡£¡ØJJ¡Ù¤Î´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢ÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£1994Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥ß¥ó¥°¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿Æ»Ò¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Î1¤Ä¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î7Æü¤Ë±¦¶»Á´Å¦¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£5·î27Æü¤Ë¡Ö½Ð°©¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¡×¤Î¡ÈÅÅ·âº§¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£