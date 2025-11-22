大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは19日（水）、チームのトップパートナーである京阪グループとのコラボレーションとして、選手のオリジナルブロマイドカード付きのデジタル乗車券「大阪ブルテオン応援きっぷ」が発売されることをクラブ公式サイトで発表した。

「大阪ブルテオン応援きっぷ」は、京阪線の一部が1日乗り降り自由の乗車券と、特典としてランダムのオリジナルブロマイドカードの引換券をセットにして発売する企画乗車券で、11月27日（木）から2,500枚限定で販売される。

販売券種は大阪方面と京都方面の2種類で、価格は大阪方面が1,140円、京都方面が1,180円となっている。販売期間は11月27日（木）から2026年5月24日（日）までとなっているものの売り切れ次第終了となり、購入日から3カ月以内であれば11月27日（木）から2026年5月31日（日）の中で好きな1日を選択して乗車することができる。

オリジナルブロマイドカードはA6ハガキサイズで、デジタル乗車券の利用当日にのみ「枚方市駅 けいはんインフォステーション」、「くずはモール SANZEN-HIROBA」、「11月29日（土）京阪コラボデー会場 パナソニックアリーナ場外京阪ブース」の3か所で引き換えることができ、引き換え場所によって対象となるカードが異なる。なお、ブロマイドカードはランダム配布で、選手の指定や交換などは行えないとのことだ。