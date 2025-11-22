左ヒジを手術して来年３月のＷＢＣ出場を断念したドジャースのキケ・ヘルナンデス外野手（３４）が残念な胸の内を明かしている。ＵＣＬ（肘内側側副じん帯再建術）の手術を終え、左手に包帯を巻いてポッドキャスト「ベースボール・アンド・コーヒー・ウィズ・アダム・オッタヴィーノ」に出演した。

「ヒジは思ったよりマシだけど、今は焼けるような痛みとかゆみがひどくて。骨が剥離していて大規模な修理が必要になった。医者にはスイングの時にあまり負荷がかからないから気にしなくていいと言われている。来年１月、２月は離脱するだろうね」と見通しを語っている。

５月の走塁で痛みを抱え、ワールドシリーズ後のＭＲＩ検査でよくない状態が判明。腫れもひどく、悩んだ末に手術に踏み切ったが、プエルトリコ代表として意欲的だったＷＢＣを断念せざるを得なかった。

「心が引き裂かれました。心の底からＷＢＣでプレーしたかった。プエルトリコ代表は私にとってワールドシリーズに優勝するのと同じくらい大きな夢だった。もう２度とないかもしれない。数日間、家族、エージェントと話して彼らに決めてもらったよ」と悔しかった経緯を明かしている。