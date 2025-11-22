PLANT Pay20%還元！PLANT「ブラックフライデー」
PLANTは、SUPER CENTER PLANT全店にて「ブラックフライデー」を2025年11月28日（金）より開催します。
PLANT Payでの支払いで20％が還元される日替わり企画や、冬物・季節商品の大幅割引など、家計に嬉しい5日間を紹介します。
開催期間：2025年11月28日（金）〜12月2日（火）
対象店舗：SUPER CENTER PLANT全店
内容：PLANT Pay限定還元セール、季節商品の早期割引セールほか
「最強の生活インフラ」を目指すPLANTが、物価高が続く中でも買い物の楽しさと家計の安心を提供するために開催するスペシャルイベントです。
期間中は、食品や日用雑貨、これからの季節に欠かせないアイテムが特別価格で提供されます。
最大の目玉となるのは、電子マネー「PLANT Pay」を利用した高還元キャンペーンです。
日替わり PLANT Pay限定20％還元セール
11月28日（金）から11月30日（日）の3日間は、日替わりの対象商品をPLANT Payで購入すると、本体価格の20％分がボーナスとして還元されます。
還元されたボーナスは買い物の翌日に付与され、すぐに次回の買い物で活用できます。
【対象期間と商品】
11月28日（金）：肌着・靴下各種
11月29日（土）：インテリア・寝具各種
11月30日（日）：冬物暖房器具各種
※還元上限は3万円分までとなります。
※ボーナスは「PLANT Pay限定ボーナス（使用期限2ヶ月）」として付与されます。
※買い物当日23時までにPLANT Payの会員登録が必要です。
季節商品の早期割引セール
11月28日（金）から12月2日（火）の5日間通して、クリスマスや迎春準備用品などの季節商品がお得になる早期割引セールも実施されます。
これからのイベントシーズンに必要なアイテムを、余裕を持って賢く揃えるチャンスです。
【割引内容の一例】
クリスマス飾り・ラッピング各種：店頭表示価格より20％OFF
カレンダー、しめ縄、干支各種：店頭表示価格より10％OFF
紳士・婦人秋冬物衣料各種：当店通常価格より30％〜50％OFF
生活必需品から冬の楽しみを彩るアイテムまで、幅広い商品がお得に手に入る貴重な機会です。
PLANT「ブラックフライデー」の紹介でした。
