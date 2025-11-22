◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）

全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。

Ａブロック公式戦で「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎、潮粼豪が「北斗軍」大森北斗、羆嵐と対戦した。大会前の記者会見で大森から「お前、浮きまくってるぞ」と罵倒を受け「北斗軍」入りを勧誘された潮崎。いきなり両雄がマッチアップし大森は再び潮崎をスカウトし握手を求め手を伸ばした。

考えた様子を見せた潮崎に「なんで考えるんですか！」と芦野が突っ込むも潮崎は握手。しかし、すぐにラリアットをたたき込み拒絶した。試合は、両軍が連係プレーで互いを追い詰めたが最後は、潮崎が豪腕ラリアットで大森を倒し、開幕戦白星スタートを決めた。

１１年ぶりの最強タッグ参戦で勝利を決めた潮崎は笑顔で芦野とバックステージに登場。芦野は「豪さんが浮いてる？浮いてないよ！これが潮崎豪のＨＡＶＯＣなんだよ。ＨＡＶＯＣに浮いているも浮いてないもないよ！」と主張。潮崎も「やるならとことんやるぞ！何だろうがとことんやるぞ」と初優勝を宣言し「世界中がみなＨＡＶＯＣ」と笑みを浮かべた。

一方、敗れた大森は「最強タッグは優勝チームは、だいたい開幕戦はイカれるんだよ」と過去のデータを持ち出し逆襲を誓った。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ