神谷そらが予選落ちで決定

女子ゴルフの佐久間朱莉（大東建託）が21日、自身初の年間女王を決めた。開催中の大王製紙エリエールレディス（愛媛・エリエールゴルフクラブ松山、6595ヤード、パー71）の2日目を終え、メルセデス・ランキング2位につけていた神谷そら（郵船ロジスティクス）が予選落ちしたため。インタビューでは重圧を吐露し、涙を流した。

2日目を終えて、初の年間女王が決まった佐久間。中継したU-NEXTのインタビューでは涙が止まらなかった。実際の動画を日本女子ゴルフ協会（JLPGA）がXで公開した。

「毎週のように年間女王に対する思いはどうですか、とインタビューとかで聞かれていたので。正直プレッシャーに思うこともあったけど、周りのみなさんのおかげで自分のプレーに集中して、毎試合臨めたかなと思う」

佐久間は4月のバンテリンレディスで初優勝。「優勝できたからこそ、今季のこの結果がある。初優勝は大きな存在になっている」。今季は4勝を挙げており、獲得賞金2億1763万7959円も堂々のトップだ。

大王製紙エリエールレディスでも2日目を終えて首位。年間女王の座についた22歳が、今季5勝目へ突き進む。



