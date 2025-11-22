＜40・50代＞ “失敗しないイメチェン”→【レイヤーボブ】一択かもーッ！？

重さを残しつつも軽やかに見える「レイヤーボブ」は、ボリュームの出にくい大人世代の髪にちょうどいい抜け感を与えてくれます。毛先に動きが出やすく、印象を変えたいときにも取り入れやすいデザインです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練されたレイヤーボブをご紹介します。

グレージュ × 重めベースでつくる立体レイヤーボブ

毛先はボブらしい厚みを残しつつ、表面と顔まわりにレイヤーを入れて立体感をプラス。さらにトップにも軽くレイヤーを加えることで、自然な動きが生まれています。ベースは外ハネに、トップは内へ入れるようにスタイリングすれば、こなれ感漂うレイヤーボブの完成です。

筋感ハイライトが映えるレイヤーボブ

まろやかなブラウンをベースに、ホワイトベージュの細めハイライトを重ねたレイヤーボブ。ハイライトによる筋感が、さりげない立体感を生み出しています。毛先を外ハネにしながらレイヤーで軽さを出すことで、動きが出やすくなり顔まわりも明るい印象に。ほどよい遊びを感じさせるスタイルです。

地毛風カラーで魅せるふんわりボブレイヤー

ベースはプツッと感を残したボブ。顔まわりにもレイヤーを入れて、トップをふんわりと後ろに流すように仕上げたスタイルです。地毛風のブラウンが自然に透明感を生み、空気を含んだような軽やかさを演出。柔らかい毛流れが、顔立ちをやさしく包み込みます。

シルエットを整える上品グレージュボブ

ほんのり外ハネにしたベースに、トップをシルエットに沿うように内へ入れて整えたレイヤーボブ。グレージュの落ち着いた色味が上品な印象を与えます。全体のバランスを保ちながらも程よい動きがあり、重く見せない立体的なフォルムに。シンプルながらも洗練された大人のボブスタイルです。

writer：内山友里