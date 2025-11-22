人気声優、全力で吉本新喜劇に挑戦…『ボイコメ』次回から新体制、出演者＆メインビジュアル公開【一覧】
人気声優と吉本新喜劇がコラボレーションする「ボイコメ」シリーズが新体制となり、12月13日・14日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで『川畑泰史・小野坂昌也presents ボイコメ！〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜』の開催が決定。出演者、メインビジュアルなどが発表された。
【写真】『川畑泰史・小野坂昌也presents ボイコメ！〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜』出演者たち
「ボイコメ」は、朗読形式で吉本新喜劇に挑む企画で、これまで全6回の公演を通じて、声優陣が全力で“お笑い”に向き合う姿が話題となってきました。普段のイベントでは見られない一面が披露され、声優ファン・新喜劇ファンの双方から注目を集めている。
これまで『朗読劇ボイコメ 〜声優×吉本新喜劇〜』のタイトルで実施されてきたが、今回から刷新され、吉本新喜劇の川畑泰史、声優の小野坂昌也がけん引する“新生ボイコメ”として新たなスタートを切る。
川畑と小野坂が両日とも出演するほか、12月13日に逢田梨香子、川本成、千葉公平、岡田直子、14日に直田姫奈、森久保祥太郎、千葉、岡田が登場する。脚本は川畑、演出は演劇集団・片岡自動車工業の片岡百萬両氏が引き続き担当する。
これまでのメインビジュアルは、うどん屋法被姿の出演者が並ぶデザインだったが、今回は公演内容を象徴するモチーフを随所に配置。異世界ファンタジー風のデザインとなった。
恒例の声優陣＆新喜劇キャストによるトークコーナーに加え、本公演からは川畑×小野坂による「アフタートークコーナー」が新企画として登場し、作品づくりの裏側や2人の掛け合いなど、ここでしか聞けないエピソードトークも楽しめるようになる。
■声優陣のコメント
・小野坂昌也
なるべくたくさんのお客様に見ていただいて、笑っていただきたいです。
・逢田梨香子
「吉本新喜劇」の皆様とどんな劇を繰り広げていくのか、私自身今からとっても楽しみです！全力をお届けしたいと思ってます！是非劇場まで遊びに来てください！
・川本成
とにかく楽しみです。生でしか味わえない何かを客席の皆様と一緒に目一杯堪能できたらと思います。
・直田姫奈
吉本新喜劇の皆さんと、そして大先輩の方々の中に私もいる!?…とんでもないことになりました。どんな時間になるのか、出演する側なのに全然想像がつきません。でも楽しい時間になることは間違いないだろうと確信しています。とにかく頑張ります！でも一番は楽しみたいです！ぜひ劇場で一緒に笑いましょう！よろしくお願いします。
・森久保祥太郎
早く台本を読んでみたくてウズウズしております。新たな朗読舞台としてお楽しみいただけると思います。劇場でお待ちしております！
■吉本新喜劇座員のコメント
・川畑泰史
観に来て下さるお客様はもちろん､ 出演して下さる声優さん、新喜劇メンバーにも楽しんで頂けるよう、小野坂さんと暴れまくります!!!
・千葉公平
「朗読」それは私にとって「狼独」そしてそれは「漏毒」でもあります。そう、まるで一匹狼の牙の如く感覚を研ぎ澄ませ、そしてその牙先から漏れ出た猛毒を楽しみたいと思います。
・岡田直子
声優様のファンとしても、新喜劇座員としても、毎回ボイコメに関わらせて頂ける …こんなに嬉しいことはない!!!!!というアムロ・レイの気持ちです。声優様ファンの方と新喜劇ファンの方の架け橋となれるようにこれからも精進して参りますのでよろしくお願いいたします!!!!
■『川畑泰史・小野坂昌 presents ボイコメ！〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜』
日時：
12月13日（土）午後3時半開演／午後6時開演
12月14日（日）午後1時開演／午後3時半開演
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール
出演：
13日＝小野坂昌也 、逢田梨香子、川本成、川畑泰史、千葉公平、岡田直子
14日＝小野坂昌也 、直田姫奈、森久保祥太郎、 川畑泰史、千葉公平、岡田直子
MC＝淡路祐 介
作：川畑泰史、演出：片岡百萬両
