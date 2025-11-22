プロ野球・西武は22日、台湾・統一ライオンズの林安可(リン・アンコー)選手を獲得したことを発表しました。

林選手は左投左打、身長184センチの大型外野手で背番号は73に決まりました。

台湾プロ野球では中軸をつとめ、2020年に本塁打王、打点王の2冠に輝いています。また、2024年の第3回WBSCプレミア12に台湾代表で出場し、スーパーラウンドの日本戦でホームランを放つ活躍も見せました。

今季台湾のプロリーグでは90試合に出場し、打率.318、105安打23本塁打の成績.。通算では7年で112本塁打、399打点、41盗塁をマークしています。

西武の広池浩司球団本部長は、林選手について「今年大きく成績を伸ばしており、今後さらに伸びしろのある選手。高いレベルの投手に対応するための努力を惜しまない姿勢にも魅力を感じた」と話しています。

▽林安可選手コメント今回、このような機会をいただき本当に感謝しています。日本の野球に挑戦できることを心からうれしく思っていますし、自分の持ち味をしっかり発揮できるよう、日々ベストを尽くして取り組んでいきます。新しい環境での挑戦になりますが、必ず良い結果につながると信じています。チームの勝利に貢献できるようがんばります。