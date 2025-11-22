担い手不足懸念…飛行機整備で外国人が活躍
今後、少子化などで担い手不足が懸念される飛行機の整備士。今、その現場では多くの外国人が活躍しています。
先週、羽田空港の格納庫。航空各社の若手整備士や整備士を目指す学生たちが技術を競うコンテストが開かれました。
参加者の中にはモンゴル出身の整備士、ジャルガルさん(25)も。
「はまりました〜」
ジャルガルさんは2年前来日し、日本航空のグループ会社で整備士として働いています。
「最初はちょっと難しかった。でも今は2年たってもう日本人になりましたから大丈夫です(笑)」
大手航空会社では数年前からジャルガルさんのように海外で航空整備を学んだ外国人を積極的に受け入れています。
理由は「担い手不足」です。
コロナ禍で利用者が激減した航空業界への不安から、整備士を養成する専門学校の入学者はコロナ前の半分に。
今後、少子化でさらに人材確保が難しくなる一方、外国人観光客の増加に伴う増便でさらに多くの整備士が必要とされています。
文化や言葉の壁があっても同僚のサポートで乗り越えてきたというジャルガルさん。
ジャルガルさんの先輩
「彼のいいキャラクターがみんなにいい影響を与えて楽しく仕事できています」
ジャルガルさん
「サポートは完璧です」
コンテストでは仲間と力を合わせて機体に鋲を打ち込みました。
「ちょっと待ってください、はい」
優勝は逃したものの表情は満足そうです。
「勉強になったし、楽しみながらできました」まだ数は少ない外国人整備士ですが、日本人整備士と一緒に空の安全を守っています。