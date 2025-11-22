新華社国家ハイエンドシンクタンクと水利部中国水利水電科学研究院が共同で発表した報告書「国家の繁栄と公共の福祉のための河川管理−新時代の河川戦略に関する研究」。（南京＝新華社記者／季春鵬）

【新華社南京11月22日】新華社国家ハイエンドシンクタンクと水利部中国水利水電科学研究院は21日、江蘇省南京市で開かれた「2025長江文化南京フォーラム」で「国家の繁栄と公共の福祉のための河川管理−新時代の河川戦略に関する研究」と題した報告書を発表した。

報告書は、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記は中華民族の永続的発展と国家の長期的安定を実現する戦略的高みから、深い洞察力と広い視野で中華民族の治水思想と実践を革新的に発展させてきたと指摘。新たな歴史的条件と時代背景の下で、河川が永遠に生気と活力を保ち強国復興の偉業をよりよく支える発展の道を計画し、新時代の河川戦略が登場したと説明した。

新華社国家ハイエンドシンクタンクと水利部中国水利水電科学研究院が共同で発表した報告書「国家の繁栄と公共の福祉のための河川管理−新時代の河川戦略に関する研究」。（南京＝新華社記者／季春鵬）

その上で、新時代の河川戦略は人間と自然の調和と共生を核心理念とし、経済・社会の質の高い発展をもとに、他の重要な国家戦略と協調して進む新時代の重要な発展戦略であると強調した。

さらに、新時代の河川戦略は河川管理を国家統治の重要な構成部分に引き上げ、地域の調和のとれた発展と生態文明建設を推進する重要な手がかりとなり、中華民族の治水文明を継承・発展させたと指摘。この戦略は系統的思考で人間と自然の調和と共生を推進する中国のプランであるとともに、河川を筆に質の高い発展の新たな一章を記す時代の答えでもあると位置付けている。

報告書は全文約5万7千字で、中国語と英語で世界に向けて発表された。