ワンコはお散歩を楽しんでいたのですが、バイクが大きな音を出しながら通り過ぎると怖がって…？ワンコの可愛い反応に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で110万回を超えて表示され、5.9万件のいいねが寄せられています。

バイクが通った時のワンコの反応

Xアカウント「tempura24modoki」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「たむ」君のお散歩中の一コマです。

たむ君はご機嫌で歩いていたそうですが、バイクが大きな音を出しながら横を通り過ぎた瞬間にビビりモード発動！飼い主さんの足元に寄ってきたかと思うと、「怖いよ～！抱っこして！」とぎゅっとしがみついて助けを求めたそうです。

その小さな子どものような行動も、不安そうなお顔もモフモフのお手々も、何もかもが可愛すぎます…！きっと飼い主さんもたむ君への愛おしさが募り、「何があってもこの子を守らねば」という思いが強くなったことでしょう。

この投稿には「可愛い」「癒される」「なんて愛らしい表情！」「ちっちゃい子と一緒ですね。甘え上手だわw」といったコメントが寄せられ、たむ君にメロメロになる人が続出することとなりました。

愛されながらすくすく成長中

たむ君は2025年４月24日生まれの男の子で、現在は飼い主さんにたっぷり愛情を注がれながら、すくすく成長中とのこと。

お迎え当時と比べると、体が大きくなってお顔立ちも大人っぽくなったたむ君ですが、今もまだ赤ちゃんのように甘えん坊さん。お留守番中にイタズラをして、「寂しかったんだから！」と不満を訴えてくることも少なくないそう。

そんなたむ君の大好きなことは、飼い主さんとのお散歩やおでかけ。一緒にホームセンターに行った時は、お目目をキラキラさせていたそうです。これからも楽しい日々を過ごしながら、元気に成長していってほしいですね！

