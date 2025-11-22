7ヶ月間も保健所に収容されていた元野犬をお家に迎えて、愛情を注ぎ続けたら…？怯えていた元野犬がお迎えからの41日間で変化していく様子が感動を呼び、投稿には「幸せな家にきてよかったね」「素敵な里親様」「泣けてきちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：約7ヶ月間、施設に収容され『処分予定となった元野犬』を引き取った結果…『41日後の表情の違い』】

お迎え当初は怯えていた元野犬

Instagramアカウント「my_sweet_littleboy」に投稿されたのは、元野犬の「ぼー」ちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからの41日間の記録です。生後6ヶ月頃まで山で育ち、その後は約7ヶ月間も保健所に収容されていたというぼーちゃん。処分予定になっていたところを救われ、飼い主さんのお家にやってきました。

山育ちのぼーちゃんにとって、人間や車やコンクリートでできた町など見慣れないもの全てが恐怖の対象でした。お迎え当初はずっと怯えており、暗くて不安そうな表情をしていたそう。飼い主さんが優しく撫でた時も、緊張して強張ったお顔をしていたとか。

愛情を注ぎ続けたら表情が変化

飼い主さんはぼーちゃんの怖がりなところも愛し、優しく寄り添い続けたそう。するとぼーちゃんは少しずつ新しい環境に慣れて、リラックスして過ごせるようになっていったとか。飼い主さんにも心を開いてくれたようで、撫でるとニコッと柔らかい笑顔を見せるように。

他にもお散歩中に明るい表情で駆け回ったり、おもちゃで楽しそうに遊んだり、ブラッシング中にはお腹を見せて寝転んで気持ち良さそうにうっとりしたり、飼い主さんにくっついて甘えたり…。お迎え当初の怯えていた姿からは想像もできないほど、たくさん幸せそうな姿を見せてくれるようになったといいます。

幸せそうな姿に感動

過酷な日々を耐え抜いて愛してくれる飼い主さんと出会い、笑顔を取り戻すことができたぼーちゃん。その素敵な変化は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。これからもぼーちゃんの穏やかで幸せな日々が、ずっと続きますように。

この投稿には「幸せそうで本当によかったです」「だんだん心を開いていくのがよくわかりました」「日に日に表情が良くなっていって、家族になっていく様子が愛しくて堪らないですね」といったコメントが寄せられています。

投稿から約1年が経った現在も、ぼーちゃんは飼い主さんに愛されながら笑顔あふれる日々を過ごしているそうです。飼い主さんの赤ちゃんが生まれてからは、お兄ちゃんらしい姿も見せてくれているとのこと。心温まる日常は、Instagramアカウント「my_sweet_littleboy」でチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「my_sweet_littleboy」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。