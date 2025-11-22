¡Ö¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¡×NPBÃíÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Íµî½¢¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡³ÚÅ·29ºÐ±¦ÏÓ¤Ë¡Ö¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¡¢µð¿Í¤â¡×
¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°ÜÀÒ¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢NPB¤Ç¤â¥ª¥Õ¤ËÆþ¤êÊä¶¯ÀïÀþ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À´Ö¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¢Éú¸«ÆÒ°Ò¤ÈÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤ÎÅçËÜ¹ÀÌé¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ®Î©¡£12·î9Æü¤Ë¤ÏÂè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤â¹µ¤¨¤ë¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±À©ÅÙ¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¡¡¡¡
¡Ú¼«Í³·ÀÌó³°¹ñ¿Í¡Û¡É¤â¤¦°ìÇ¯ÌÌÅÝ¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÉÃíÌÜ¤Ï¡É¤¢¤Î±¦ÏÓ¡É¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÆüËÜµåÃÄ¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¹âÌÚ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤½¤·¤ÆÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤¬11·î30Æü¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÆµåÃÄ¤Î½õ¤Ã¿Íµî½¢¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡NPB¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¼«Í³·ÀÌó³°¹ñ¿Í¡Û¡È¤â¤¦1Ç¯ÌÌÅÝ¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÉÃíÌÜ¤Ï¡È¤¢¤Î±¦ÏÓ¡É¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÆüËÜµåÃÄ¤Î°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¹âÌÚ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡¢ÃíÌÜ¤Î½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ïºå¿À¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡£2023Ç¯¤Ëºå¿À¤Ø²ÃÆþ¡¢ºòÇ¯¤Ï8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï»È¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹âÌÚ»á¡£¡Ö´ïÍÑ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¯ÍÑ¤Ë¤âÉý¤¬¹¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï9»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤È°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«Ëë¤Ï¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â»ØÀè¤ä¾åÈ¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç1·³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Åê¤²¤ì¤Ð»î¹ç¤òºî¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¹¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡×Åê¤²¤¿¤é¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¡£¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ê¤É´Þ¤á¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ÎÄù¤á¤¤ê¤¬Ç÷¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Èµî½¢ÃíÌÜ¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¡¡µð¿Í¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¥Õ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï6·î6Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¸òÎ®Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£7²ó»¶È¯4°ÂÂÇ¤Ç»°ÎÝ¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¹¥Åê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µî½¢ÃíÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë¤âºå¿À¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼K¡×¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£³ÆµåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤¤â¤¤¹¤ëÃæ¡¢Ï¯Êó¤ÏÆÏ¤¯¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]