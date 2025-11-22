Ì¡²è²È¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÌ¡²è²È¡¢Æ°²è»£±Æ¤ËÄ©¤à¡×¡ÚÏ¢ºÜÂè25²ó¡Û
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤É¤é¤´¤ó¡Ë¡¡1970Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ØËÍ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¥ä¥ó¥Þ¥¬·î´Ö¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¼÷»Ê¡Ù¤ÇÂè47²óÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ê¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤È3ËÜÂ¤Î¤Á¤ç¤ó¤Ô¡¼¡Ù¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ê¤É¡£½µ´©SPA¡ª¤ÇÌ¡²è¡Øº£Æü¤â²Ç¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÙÏ¢ºÜÃæ
2024Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Î¿·ºîÌ¡²è¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ñºÍ¡¦¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜÂè25²ó¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1´¬È¯ÇäµÇ°¤ËÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥óÞÕ¿È¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·É½»æ
ÀÛºî¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè1´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ°²è¼ýÏ¿¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤È¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡Ù¤äAbemaTV¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ËÆ°²è¼ýÏ¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤è¤¯¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢ËÍ¤ÏÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢¿ÈÆâ¤Ë¶ÛÄ¥¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º¸¤«¤é¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥óÀèÀ¸¡¢Æ°²è»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¼Â±éÈÎÇä»Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¤µ¤ó¤È¥Ý¥óÂÀ¡Ê¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¡Ë
......¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß·¤µ¤ó¤È¥Ý¥óÂÀ¡Ê¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¡Ë¤ÏÍí¤ß¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤È¤É¤¦Íí¤à¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡¢Ì¤¤À¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó......¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ç±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê©¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1´¬¤ÎÉ½»æ¤ÏÉÁ¤¤ª¤í¤·¡£²Á³Ê752±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¼çÍ×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ
Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï......¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¡»¥¿¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¼ÖÃæÇñ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤é¤ºÊÑ¤Ê»ÑÀª¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¥ó¡»¥Þ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤ÏÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¥¥ó¥¿¡»¤ÏÄ´»Ò¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ°²è¤ÏÁ´2ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ÏËÍ¤ÎX¤«¡¢ËÙÅÄ¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ô¤Ä¤Å¤¯¡Õ
¾®ÅÄ¸¶¥É¥é¥´¥ó¡ØËÙÅÄ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÏËè·îÂè2¡¿Âè4ÅÚÍËÆü¤Ë¹¹¿·
