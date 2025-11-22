黒田ゼルビア、初タイトルを掴めるか！ 天皇杯ファイナル・神戸戦のスタメン発表
黒田剛監督が率いるFC町田ゼルビアは11月22日、天皇杯の決勝戦で前回大会の覇者・ヴィッセル神戸と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１谷 晃生
DF
３昌子 源
５ドレシェヴィッチ
６望月ヘンリー海輝
MF
16前 寛之
19中山雄太
26林幸多郎
88中村帆高
FW
７相馬勇紀
９藤尾翔太
15ミッチェル・デューク
町田にとって初タイトルがかかる大一番。試合は国立競技場で開催。14時にキックオフ予定だ。なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
44新井栄聡
DF
50岡村大八
MF
８仙頭啓矢
11増山朝陽
18下田北斗
23白崎凌兵
FW
10ナ・サンホ
49桑山侃士
90オ・セフン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
