セ・リーグ優勝を果たした阪神の優勝パレードが22日、大阪のメインストリート・御堂筋で行われ、虎ファンがV戦士を祝福した。球団創設90周年の今季、阪神は藤川球児新監督の下、9月7日に史上最速で2位以下に13ゲーム差をつけてリーグ制覇。だが、日本シリーズではソフトバンクに初戦勝利の後、4連敗。3度目の日本一を逃した。

愛媛・八幡浜から駆けつけた自営業・木村儀行さん（77）は妻、娘、孫夫婦と5人で前日から大阪入り。大阪メトロ淀屋橋駅近くのホテルに泊まり、沿道に並んだ。2年前にも一家総動員でパレードに来たという。

大山悠輔内野手の大ファンだという木村さん。大阪・桜宮高校野球部OBで、阪神・矢野燿大前監督（本紙評論家）の先輩にあたり、自身も社会人野球で内野手としてプレーした経験があるという。今季を振り返って「佐藤がよく打った。森下も。でも、肝心の大山が日本シリーズで打たんかった。それが日本一になれなかった一番の原因。日本一になるためには大山が打たんと」とファンだからこその叱咤激励。「来年もリーグ優勝は間違いない。来年の年間シートを手に入れて、応援に行きたい」とさらに先を見据えていた。