ことばクイズ初級編！ 空欄に共通して入るひらがな2文字を考えてみましょう。見た瞬間に分かる人もいれば、意外と悩む人も。あなたの発想力が試されます！

身近な言葉の中に隠された共通点を探し出す「ことば脳トレ」クイズ！ 頭がふっと柔らかくなるタイプの問題に、ぜひ挑戦してみてください。

問題：□に共通して入るひらがなは？

例として、次の3つの言葉の空欄をすべて埋められる「ひらがな2文字」を考えてください。

・□□やき
・□□がき
・こ□□

何が入るかわかりますか？

答えを見る






正解：いし

正解は「いし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いし」を入れてみると、全て意味の通る単語になります。

いしやき（石焼き）
いしがき（石垣）
こいし（小石）

共通の言葉を見抜くと一気にスッキリするタイプの問題。ひらめきと語彙の柔らかさが試される良問です。
(文:All About ニュース編集部)