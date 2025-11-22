【ひらがなクイズ】空白に共通する2文字のひらがなは？ 発想力を生かそう
身近な言葉の中に隠された共通点を探し出す「ことば脳トレ」クイズ！ 頭がふっと柔らかくなるタイプの問題に、ぜひ挑戦してみてください。
・□□やき
・□□がき
・こ□□
何が入るかわかりますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いし」を入れてみると、全て意味の通る単語になります。
いしやき（石焼き）
いしがき（石垣）
こいし（小石）
共通の言葉を見抜くと一気にスッキリするタイプの問題。ひらめきと語彙の柔らかさが試される良問です。
(文:All About ニュース編集部)
