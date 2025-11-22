米メディア「スポーツキーダ」は２１日（日本時間２２日）にポスティングシステムでメジャー移籍を目指す巨人の岡本和真内野手（２９）の移籍先を予想した。

最初に挙げたのはメッツだ。今季、ビエントス（先発出場６９試合）、バティ（同６０試合）、マウリシオ（同３２試合）の３人をローテーションで三塁で起用したがうまくいかなかったとして三塁が弱点と指摘。

ただ、ＦＡになっている一塁を守るピート・アロンソ内野手（３０）の再契約を目指しており、「岡本のような選手を獲得することは内野の力をさらに発揮させるカギとなる」と評価。しかし、「アロンソと再契約できない場合は、岡本は一時的な（一塁の）バックアップとなる可能性がある」と指摘した。

２番目はエンゼルス。三塁を守ったレンヒーフォが打率２割３分８厘、モンカダが打率２割３分４厘。２人ともＦＡになっており、「再契約する可能性は低い」と三塁は空いている。

「岡本は現在、手薄になっている内野陣の助けになるだろう。ウォードの移籍で攻撃力を失っており、補強は不可欠だ」と強調した。

最後はマリナーズを挙げた。現時点ではウィリアムソンを開幕戦に三塁で先発させる予定だ。打率は２割５分３厘で守備ＷＡＲ１・１（守備率９割８分５厘）を記録した。「岡本はＮＰＢ通算６６２試合に出場して、守備率９割７分７厘と高い数字を残している」と紹介。

「ＦＡになったスアレスとの再契約が実現しない場合は、予想年俸で岡本は有力な選択肢になるだろう」。米データサイト「ファングラフス」は岡本の契約を４年総額７２００万ドル（約１１２億６０００万円）と予想している。