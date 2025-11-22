「イモトアヤコ」が“衝動買いした愛車”で「完璧な休日」を過ごす!? おかげで「行きたいとこが増えた」600万円超えの「トヨタ車」とは

衝動買いのうえフルオプション仕様で購入したお気に入りの1台とは

タレントのイモトアヤコさんが2025年11月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、愛車の車内清掃をしている動画を公開しました。

2024年に購入したばかりの愛車とは、いったいどのようなクルマなんでしょうか。

イモトさんが「衝動買いした愛車」とは!?［画像はプロ野球開幕戦（2025年3月）の模様／Photo：時事］

超カッコいい！ これが「イモトアヤコ」の完璧すぎる休日です！ 動画で見る【動画】

「（動画撮影の）次の日、このクルマを取材するというお仕事が入ってまして、きれいにしてみようかなというところでございます」と掃除機をかけ、雑巾であちこちをゴシゴシ拭くなど、車内清掃に没頭するイモトさん。

「逆に、そんな仕事があったりするとクルマもきれいに保てるので、私的にはとてもありがたいんです」と、自動車関連の取材についてはウエルカムなようです。

そんな彼女が乗りこなす愛車とは、同チャンネルの2024年11月8日更新分で納車を報告していたGORDON MILLER MOTORS（ゴードンミラーモータース）の「GMLVAN V-01」でした。

ゴードンミラーは、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランド。そのなかのカスタムカー部門がゴードンミラーモータースという位置づけとなっています。

イモトさんが乗るGMLVAN V-01は、トヨタ「ハイエースバン」をベースに内外装をカスタムしたキャンピングカーで、車両価格（消費税込み）は2WDモデルが561万円、4WDモデルが649万円です。

ただしイモトさんの愛車にはルーフラックやサイドオーニング、ポータブル電源、ゴードンミラーのオリジナル収納アイテム、さらにインパネの木目調パネル追加などを含めた「フルオプション仕様」だと納車時の動画で告白しており、確実に600万円超えのモデルとなっていることが予想されます。

ゴードンミラーモータースの各モデルに共通しているのは、クラシックな丸目四灯フェイスと直線基調の加飾によるレトロなフロントフェイス。

また車内は天然木素材のパーツが散りばめられており、ほかのクルマにはない温もりや風合いが感じられる空間に生まれ変わっています。

この内装についてイモトさんは「（ウッディな見た目は）運転してても楽しくなる」と満足げです。

気になるGMLVAN V-01購入の決め手ですが、イモトさんは「乗ったときと見たときのワクワクかな」「“移動するもの”以上のものを感じられそう」「このクルマに乗って行きたい場所がいっぱい増えるんじゃないかな」と語っています。

その宣言どおり、今回更新されたYouTubeでイモトさんはさまざまな場所を訪れました。

GMLVAN V-01に乗った彼女はまず、都内某所の公園に到着。そこでジョギングなどの運動に励み、そのまま駒沢オリンピック公園（世田谷区）で開催されていた「東京ラーメンフェスタ 2025」（10月23日から11月3日まで開催）を訪問し、絶品ラーメンを体験しました。

その後、再びGMLVAN V-01を運転して蒲田にある銭湯・サウナまで足を伸ばす……と、まさに“完璧な休日”を満喫したようです。

このように充実した毎日を送る相棒として、GMLVAN V-01は今や欠かせない存在。購入時の言葉どおり、“行きたい場所”も明らかに増えているようです。

ちなみに、イモトさんにとってGMLVAN V-01は“人生3台目のクルマ”だといいます。

それまで2台のクルマに乗っていたイモトさんは、2024年に車中泊の様子を発信するYouTubeが目にとまり、居ても立っても居られなくなったばかりか、その2週間後にはGMLVAN V-01を購入していたといいます。

衝動的にGMLVAN V-01を選んだイモトさんでしたが、おかげで至福の時間を獲得できているようです。