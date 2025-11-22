ºï½ü¢ª°úÂàÀâ¤â¤¢¤Ã¤¿NHKÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¡¦Åìµþ¤ÇÄ¹´üÂÚºßÃæ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤È¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¼«¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¡ÈAVÅ¾¿È¡ÉÀâ
²áµî¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ºï½ü¤µ¤ì°úÂàÀâ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¶õÇò¤ÈËÜÅö¤Î»ö¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¡¼¥¿¥ëºï½ü¢ª°úÂàÀâ¡ÄÆüËÜÎ±³Ø¤Î¤ß»ö¼Â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿2022Ç¯
2022Ç¯¡¢NAVER¡¦Daum¤Ê¤É¼çÍ×¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ÆÍÁ³ºï½ü¤µ¤ì¡¢¡Ö³èÆ°ÃæÃÇ¤Ê¤Î¤«¡¢°úÂà¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎAndmarq¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2022Ç¯½é¤á¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á³ÎÇ§¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½ºßÆüËÜÎ±³ØÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëºï½üÁûÆ°¤òÄÃ¤á¤¿¤¬¡¢°úÂàÀâ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¼ýÂ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¿¤áÂç³Ø¤òÄü¤á¤¿²áµî¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ
¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï·Ý½ÑÃæ³Ø¹»¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Æþ³Ø¤òÃÇÇ°¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖÅÐÏ¿¶â1³Ø´ü600Ëü¥¦¥©¥ó¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç4Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤ÄÌ´¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤ËÆÍÁ³ÇÐÍ¥¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¼Á¤Ê±½¤Ë¤Ï¶¯¤¯È¿ÏÀ¡Ä¡ÖÀµµ¤¤ËÌá¤ì¡¢¹ðÁÊ¤¹¤ë¡×
2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡ÖAV¿Ê½Ð¡×¤Ê¤É¹ÓÅâÌµ·Î¤Êµõµ¶¤Î±½¤¬³È»¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¡¢¶¯¹Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖÀµµ¤¤ËÌá¤ì¡£»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¹ðÁÊ¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÎPDF»ñÎÁ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀÃæ¿´¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²È¤òÇã¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò³¬µéÊ¬¤±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤ÈÎø°¦¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È°ì³å¤·¤¿¡£3¡Á4Ç¯¸å¡Ä2025Ç¯¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×
11·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Åìµþ¤ËÂÚºßÃæ¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Ê¸¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÄ¹¤¤¶õÇò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ò½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡ÖÅìµþÀ¸³è¤Ç¾Ð´é¤Ð¤«¤êÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤À¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê»ö¾ð¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂÚºß¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢´Ú¹ñºîÉÊ¤Î¿ô¤¬Ãø¤·¤¯¸º¤Ã¤¿¡£´ü¸Â¤ò·è¤á¤ÆÌá¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£»ä¤¬²ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¡¦ºÆÍèÇ¯¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÈôÌö¤¬²ÄÇ½¤«¡¢¼«¤é¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¾å¤Ç¼¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ßõÎõ¤ÊÇº¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê¸Ëö¤ÇÈà½÷¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÄ¹Ê¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
2013Ç¯¡Ø¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÀ±¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È³Î¸Ç¤¿¤ë´¶À¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¤Ä¤ÄºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ³èÆ°¤Î¶õÇò¤Î¿¿¤ÎÍýÍ³¤ò½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë
¡þ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£2013Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÎø°¦¤Î²¹ÅÙ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤À¤±¤Î¥é¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Á¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ÆÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÀ±¡Ù¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Á±³¤Ä¤¤ÏÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤ÎÀûÎ§¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¡£2024Ç¯ÅÙÁ°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè110ºîÌÜ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦ÖÃ¹á½Ê¡Ê¤µ¤¤¡¦¤³¤¦¤·¤å¤¯¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£