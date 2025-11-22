¡Öº£¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤ò·ù¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¥·¥à¡¦¥ê¥¦ ¨¡ ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¼«ÂÎ¤òìÊ¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×
¡ÊMCU¡Ë¤Ç¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¤ò±é¤¸¤ë¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬¡¢ºòº£¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¦¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÈÆ±¤¸º½¾ì¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£
°ÊÁ°¡¢ÊÌ¤Î¤Ç¤â¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¥¸¥ã¥ó¥ëÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ó¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤³¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¢´ñ¿Í¡¢Éé¤±¸¤¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¦¡£º£²ó¤â¡¢¼«¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è´Ñ¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤ä¥ª¥¿¥¯¡¢ÊÑ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Ñ¥ïー¤òÈ¯¸«¤·¡¢À¤³¦¤òµß¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ºÐ¤ÎËÍ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤¬º£Æü¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÎÎÏ¤òÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤¤¤Þ¤ä¥ê¥¦¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ëºî¤ê¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¼«ÂÎ¤òìÊ¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«Í½Äê¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆMCU¤Ï¿·»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥ê¥¦¤â¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¤È¤·¤Æ¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤Î¿·»þÂå¤òÃ´¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤ò·ù¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤â¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¡Ö±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤äÍ½»»¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÅö¤ÊÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
