「本当良く見てるね」2歳の娘の“ママの真似”→迫真ポーズに7.9万いいね「笑いましたw」「わかる！」【ママリ】

2歳の娘、カメラを向けるママにそっくり！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、Mirai*☺︎2y🎀&2m🧸(@104chan104)さんの投稿したお写真です。お子さんが、周りの大人をよく見ているな～と感じることはありませんか？Miraiさんは、2歳の娘さんが「写真撮ってる時のママ！」と、真似をしているお写真を投稿。娘さんのかわいくも迫真のポーズに、コメント欄は明るい雰囲気に包まれました。

お子さんが、周りの大人をよく見ているな～と感じることはありませんか？特に教えていないのに言動がそっくりで、驚かされることも。





2児の母・Mirai*☺︎2y🎀&2m🧸(@104chan104)さんは、2歳の娘さんが『写真撮ってる時のママ！』と、真似をしているお写真を投稿。あまりの再現度の高さに「かわいい！」と、コメント欄は明るい雰囲気に包まれました。娘さんのかわいくも迫真のポーズがこちら！

👧『写真撮ってる時のママ！』



…こどもって本当よく見てるね🤣

1枚目の豪快なポーズに思わず笑ってしまいました。おもちゃのカメラが子どもらしくかわいいですが、中に大人が入っているのでは？と思うほどの迫真のポーズ。どうしてもこのアングルで撮りたい！という母の愛が伝わってくるようですね。



この投稿には「指☝️してるとこなんてよく見かける光景🤣」「親子の積み重ねてきた時間と関係性が滲み出ていて良き」といったコメントが寄せられていました。子どもたちは大人を、特に親をよく見ているのですね。成長して、このお写真を一緒に見るのが楽しみなのではないでしょうか。娘さんの表現力に癒された、素敵なお写真でした。

