乃木坂46岡本姫奈、韓国カフェでノースリーブから美肩輝く「レベチの可愛さ」「完璧スタイル」と話題
【モデルプレス＝2025/11/22】乃木坂46の岡本姫奈が11月20日、自身のInstagramを更新。ホルターネックから伸びるスラリとした肩を披露し、話題が集まっている。
【写真】21歳乃木坂「ライン神」ノースリから輝く圧巻スタイル
岡本は「ケーキが可愛すぎて食べるのちょっとためらった」「＃韓国カフェ」とつづり、韓国でカフェを楽しむ写真を複数枚投稿。首元がパールやビジューで飾られたノースリーブトップスを着用し、ホルターネックからのぞく美しい肩が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「レベチの可愛さ」「完璧スタイル」「ケーキもだけど姫奈ちゃんが可愛すぎる」「世界一の推し」「肩から腕のライン神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
