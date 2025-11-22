ジャガー横田の息子、幼少期の姿に反響続々「この頃からイケメン」「目元が似てる」木下博勝が懐かしの家族3ショット公開
【モデルプレス＝2025/11/22】医師・タレントの木下博勝が11月21日、自身のInstagramを更新。思い出の家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】64歳女子プロの息子、幼少期からイケメンすぎ
木下は妻でプロレスラーでタレントのジャガー横田、そして、長男の「JJ」こと大維志くんと写った過去の家族ショットを投稿。「昨夜は写真を撮り忘れたので、昔シリーズから」とつづり、家族3人にこやかな笑顔で、大維志くんは親指を立てたポーズを決めた姿を披露している。
この投稿に「JJくんの成長を感じる」「今も昔も可愛い「目元が似てる」「この頃からイケメン」「家族みんな似てますね」「素敵なご一家」と反響が寄せられている。木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】64歳女子プロの息子、幼少期からイケメンすぎ
◆木下博勝、懐かしの家族ショット公開
木下は妻でプロレスラーでタレントのジャガー横田、そして、長男の「JJ」こと大維志くんと写った過去の家族ショットを投稿。「昨夜は写真を撮り忘れたので、昔シリーズから」とつづり、家族3人にこやかな笑顔で、大維志くんは親指を立てたポーズを決めた姿を披露している。
◆木下博勝の投稿に反響
この投稿に「JJくんの成長を感じる」「今も昔も可愛い「目元が似てる」「この頃からイケメン」「家族みんな似てますね」「素敵なご一家」と反響が寄せられている。木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】