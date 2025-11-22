「晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜」今夜作りたい「しば漬タルタルカキフライ」
ドラマ25「晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
栗山千明主演！漫才師から商店街の漫才大会に誘われた美幸は、晩酌のヒントを求め出場することに。そこに肉山が組むナイスという強敵が現れる。
【動画】美幸のネギチャーシューをずぼら女子が作った結果…？
美幸(栗山千明)が勤めるホップハウジングに漫才師の漫堂(濱津隆之)が訪れる。漫堂から商店街の漫才大会に誘われた美幸は、晩酌のヒントを求め出場することに。
大会には牛場(馬場裕之)や前野(前田航基)など商店街のメンバーも出演するが、いずれも微妙な客席の反応。
勝利を確信した美幸と漫堂だったが、伝説の漫才師・肉山(土屋伸之)と矢保山(塙宣之)の天才コンビ“ナイス”が二人の前に立ちはだかる。
出演者
伊澤美幸…栗山千明
島村直人…武田航平
富川葵…辻凪子
牛場…馬場裕之（ロバート）
珍山…ミスターちん
海野二郎…おかやまはじめ
肉山…土屋伸之（ナイツ）
中久保八百子…大久保佳代子
ゆき…大角ゆき
ヤス…本宮泰風
アキラ…アキラ100％
森野…森田甘路
前野…前田航基
漫堂…濱津隆之
矢保山…塙宣之（ナイツ）
原作脚本
【脚本】丸山恵
監督・演出
【監督】宮脇亮
音楽
【音楽】渡邊崇
【オープニングテーマ】山内総一郎「人間だし」(cutting edge)
【エンディングテーマ】がらり「さあ乾杯！」
関連情報
【公式HP】
【公式X】@tx_banshaku
【公式Instagram】@tx_banshaku
【公式TikTok】@tx_banshaku
