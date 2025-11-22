大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が「高市総理に立ちはだかる問題ＳＰ！！」として２２日、放送された。

番組は「持たず、つくらず、持ち込ませず」の「非核三原則」を堅持するかを巡り、高市首相が１１日に「私から申し上げる段階ではない」と述べ、明言を避けた話題を取り上げた。その上で、日本が核を保有する隣国に囲まれている状況について議論。自民党の連立パートナーが「専守防衛」を掲げる公明党から「積極防衛」への転換を唱える日本維新の会に変わったことも踏まえ、お笑いタレント・ほんこんが以下のように主張した。

ほんこん「三原則というのは、憲法に明記もされてない…ということでしょ。ほんでね、専守防衛っていうのは、ある意味で核保有した方が専守防衛になると思うんですよ。積極防衛っていうのも『何やねん、この日本語』って思うのよ。憲法をやっぱりちょっと変えていかな。こういうふうな言い方っていうのが、一番なんか玉虫色でね、気持ち悪いんですよ。ほんで自衛官の方も攻められてからじゃないと打たれへんとかね。どうしとんねんという」

改憲して核保有も否定すべきではないという考えを、ＭＣの東野幸治が引き取った。

東野「専守防衛で核を持つというのは、北朝鮮の国の体制…それがマルかバツか置いといて、北朝鮮って国家と“金王朝”を守るために核を持つってことでしょ？」

元統合幕僚長の河野克俊氏は以下のように解説した。

河野氏「核というのは、戦術核にしてもですね、使ったら世界がその後どうなるかって、誰も予測できない。ですから、これ、抑止なんです。基本的に使わせないためのものなんで」と核兵器は抑止のために存在すると説いていた。