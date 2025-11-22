

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM、8週連続公開第4弾「我妻善逸」が22日、公開された。

【動画】公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［我妻善逸］

全国劇場で公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。本編映像を使用したキャラクターCMを8週連続で公開中。第4弾となる「我妻善逸」を公開した。

アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子（禰は「ネ＋爾」が正しい表記）を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。

2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。

2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が７月１８日より公開中。