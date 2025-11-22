「これは僕の携帯電話の番号です。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第22回の書き出しはこちら

０９０８１０６４６６６

これは僕の携帯電話の番号です。

こちらは坂口恭平さん著『苦しい時は電話して』の冒頭の書き出しです。

【苦しい時は電話して】死にたいほどつらくて苦しい時、人は何をするのが最も良いのか？躁鬱病を患う著者が、「死にたい人」からの電話を10年受け続けてわかったこと。

《推薦コメント》

この本はなんと、著者の携帯電話番号から始まっています。誰もが陥る可能性のあるうつや不安状態について、これまでと違った角度で教えてくれる一冊です（編集サ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

