名古屋の久屋大通公園一帯が会場

ここ数年、カーマニアによるオフラインミーティング的なイベントが全国各地で頻繁に開催されている。

【画像】名古屋の中心に貴重なクラシックカー&ラリーカーらが集結！コッパ・チェントロ・ジャッポーネ 全92枚

SNS上で繋がっている自動車趣味人の動向をチェックすると毎週末やっているような勢いだが、実際にそれに近い頻度、いやそれ以上のペースで何かしらのイベントが様ざまな場所で行われていると言える。



フェラーリ、ミズベヒロバ、中部電力ミライタワーのコラボがギャラリーを魅了。 高桑秀典

その一方で、趣味性が強いクルマばかりを集め、一年に一度という長いスパンで開催される大規模イベントも盛況で、愛知県が後援している『コッパ・チェントロ・ジャッポーネ』（以下、CCJ）はその好例だ。

今年で第4回となった同イベントは、去る10月12〜13日の2日間に開催され、自動車の昨日、今日、明日を俯瞰するアカデミックな催しとなっている。

会場は緑豊かな久屋大通公園の一帯で、名古屋市と姉妹都市提携を結んでいるイタリアのトリノで生まれた、あるいはデザインされたクルマを恒久的なテーマとしている。

ラグジュアリーさと充実した内容において日本屈指のイベントと言えるCCJは、久屋大通公園にあるミズベヒロバの水盤に美しいクルマを並べることで知られるが、今回はトリノを本拠地とするカロッツェリア、ピニンファリーナがデザインしたスペチアーレ・フェラーリたちが整然と展示された。

圧倒的な動力性能を誇る跳ね馬が静止している姿をじっくり鑑賞するのも一興で、数えきれないほどのギャラリーが連日カメラを構えていた。

名古屋とトリノが姉妹都市になって20周年

名古屋市は2005年にトリノと姉妹都市提携を結び、今年は20周年というアニバーサリーイヤーとなった。

華麗な自動車文化を発信しているCCJは、第1回からトリノ生まれ＆トリノ・デザインのクルマに参集を呼びかけてきた。その成果が出て、今回は例年以上に展示内容が充実していたといえる。



ランボルギーニ・ミウラをはじめとするスーパーカーはテレビトーヒロバで展示。 高桑秀典

イタリアにはクルマのボディをデザインし、製作まで担当するカロッツェリアがたくさん存在しており、その多くがトリノにあった。

日本の自動車メーカーも1960年代に急速に成長する中でトリノのカロッツェリアにデザインを委ねることになり、今回、『トリノ生まれのクルマたち』、『トリノ・デザインのクルマたち』という2クラスに加え、『トリノ・デザインの日本のクルマ』、というクラスも用意。往時の代表的なモデルが展示された。

特にベルトーネに在籍していた若き日のジウジアーロがデザインした『マツダS8P』や、1979年3月のジュネーブ・ショーでコンセプトカーとして披露された『アッソ・ディ・フィオーリ』（いすゞ・ピアッツァの原型となるモデルで、こちらもジウジアーロがデザイン）まで並べられたことは、CCJの深遠さが窺い知れる部分だ。

また、懐かしい日本車やイタリア車のみならず、スーパーカーブーム全盛時に子どもたちを魅了した、ランボルギーニ、フェラーリ、マセラティ、デ・トマソなども展示されたので、幅広い世代が楽しむことができた。

ラリーの世界観を観て、聴いて、乗って、体験

さらに、世界ラリー選手権『ラリージャパン2025』（11月6日〜9日に愛知県、岐阜県で開催）を盛り上げるコンテンツとして、世界のターマックとグラベルを駆け抜けた新旧WRCカーが名城公園エリアに集結した。

多様なブランドのクラシックモデルやトヨタ博物館から持ち込まれた1970〜1980年代の懐かしいマシンのディテールをチェックできる無料展示エリアに加え、観覧のための有料チケットが必要となるエキシビションランおよび有料の同乗体験走行も用意され、プロレーシングドライバーによる限界パフォーマンスを堪能できた。



31台のラリーカーが特別展示されたので、本物ならではのディテールを確認できた。 高桑秀典

主な展示車は、1976年の1000湖ラリーで3位に入り、翌年のRACラリーでは2位となったトヨタ・セリカ（RA20型/グループ4）や1993年式のオーストラリア・ラリーで優勝したトヨタ・セリカ（ST185型）。主な走行車はトヨタGRヤリス・ラリー1、2、モリゾウ・チャレンジ・カップといったラインナップ。

トヨタ博物館は、新たな目標に挑戦してきた戦後80年を代表するエポックメーキングなクルマたちも久屋大通公園に展示したので、様ざまな学びがあった。

そして、初日のみのコンテンツとして『COPPA 500』（コッパ・チンクエチェント）も開催された。

これは2025年が名古屋市とトリノが姉妹都市になって20周年であることを記念して実施されたもので、文字通り、フィアット500だけによるパレードランであった。