歌手の和田アキ子（75）が22日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。最近食べていないものを明かす場面があった。

アシスタントの垣花正アナウンサーが番組スポンサーのセブンイレブンの宣伝コーナーで、ホットスナックの唐揚げや五目春巻きなどを紹介した。

すると、和田は「今聞いてたら春巻って全然食べてないな」とポツリ。「中華料理行ってないし。最近セブンもよく唐揚げとか置いてるやんか。コロッケとかメンチとか、ナナチキとか。そこに、春巻きが置いてあることが少ないもん」ともらした。

さらにおでんについても話が及び、「これは楽しみやな。私、何て言うんですか、冷凍でもないパック入りの大きいやつ。全部で具材が7種類ぐらいあるかな。それで2個ずつあるんですよ。（賞味期限が）来年まで持つやつ。それはおととい食べて。お汁もったいないなと思って、全然包丁握ってないのにネギ切って、卵あったからおじやにして食べた。おいしかった」と話した。

「今もう春巻きの頭やな。なんかからし醤油で食べたいわ、酢醤油で」と話していた。