オリックスの来田涼斗外野手（23）が22日、契約更改交渉に臨み300万円増の1900万円でサインした（金額は推定）。

プロ5年目の今季は50試合に出場し、2本塁打、5打点、打率・234という成績。出場試合こそ昨季より4試合少なかったものの、7月2日の西武戦（那覇）では延長10回に決勝の右越え2ランを放つなど、存在感を示した。

目指す外野のレギュラー争いは西川、中川、杉本らに加え、同い年の麦谷らライバルは多い。

「すごい先輩方ばかりですけど、追い越していかないとレギュラーにはなれない。少し体を絞ってスピードも生かせるようにしたい。30代近い方ばかりなので、体力面では絶対に勝っておきたい」

すでにフェニックス・リーグ期間中から減量に取り組んでおり、現在は5キロ減の88キロ。「炭水化物。ごはん大好きなんで。お代わりしないようにして我慢しています」と笑うが、さらに1キロ落としたうえで筋肉力を増やす構え。打撃についてはOBのT―岡田氏（本紙評論家）にアドバイスを仰ぐ意向を明かした。勝負のシーズンに向けた青写真はすでにしっかり描けている。

今季3試合に登板し1勝1敗、防御率6・75、ウエスタン・リーグで最多勝のタイトルを獲得した佐藤一磨投手（24）は現状維持の800万円で更改した。