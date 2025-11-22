タレントの藤本美貴（40）が22日放送のMCを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）の料理について語った。

「夫に任せたくない家事」の番組アンケート結果の1位が「料理」であると発表されると、藤本は「でもなんかやってくれると助かることない？」とやってほしいとの見解を述べた。

庄司から料理を任せたくないということはないのかと確認され「ないけど、料理をやってくれるんですけど、調理器具が凄い増えていったりとか」との証言。「だし巻き卵のためにフライパンを買ったりとか」と続けた。

庄司は「大きなやつとかね。お店みたいにして出したいじゃない、やっぱり」とこだわりを強調。藤本は「その時3人家族で子供凄い小さかったのに、卵6個使わないとできないだし巻き卵のやつとか。えーっ、そんなに卵食べる？みたいな」とぼやいてみせた。

庄司の料理で何が一番おいしいかとの質問には「親子丼とか。ちゃんとだしから取る」と回答。「それが面倒くさい。あとガスコンロの回りを男性あんまり奇麗にしないじゃない。使ったあと。たぶんそれが一番嫌がられる」と続けると、庄司は「でもそれ言われてから俺やってますよ」と反論した。

藤本は笑いながら「やってる。それ凄い言ってるから」と返答し、庄司は「危ねえ！危ねえ！危ねえ！危なかったよ今。おお〜耐えた！」と現在は“ぎりぎりセーフ”であるとして喜んだ。