三上悠亜、ユニクロの“リピ買い”秋冬アイテム＆愛用ショーツを紹介「嬉しい」「ほんとに助かる」「リアルを教えてくれるのが本当に良い」
タレントの三上悠亜（32）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【購入品】UNIQLO、ZARAで最近買ったもの紹介」と題し、秋冬コーデを楽しむために買ったアイテムを披露した。
【動画】「リアルを教えてくれるのが本当に良い」「センス好き」“リピ買い”しているユニクロ品を紹介する三上悠亜 ※3分頃〜
冒頭、三上は「今日は1日お仕事してて、銀座だったんで（合間に）買い物する時間があって、ちょうどZARAとねユニクロに行きたかったの。欲しいものがあって」「久しぶりにネットショッピングじゃなくて、ちゃんと外でお買い物したからみんなに共有したいなと思って（動画を）回しました」と、今回の企画の経緯を説明した。
ユニクロでは、毎年リピートで購入しているという『メリノリブタートルネックセーター』を2色“カラバリ買い”したほか、年中履いているショーツの1つという愛用品の『エアリズムシームレスショーツ』と『エアリズム吸水サニタリーショーツ』を購入。それぞれ気に入っているポイントなどについても明かした。
動画の中盤からはZARAの購入品を紹介し、最後には買ったアイテムを試着して着こなしも披露している。
コメント欄には「え！珍しい？ZARAとUNIQLO紹介はかなり嬉しいです」「庶民が手出しやすいブランド紹介してくれるのほんとに助かる」「ゆあちゃんのセンス好き」「リアルを教えてくれるのが本当に良い」「ゆあさんが持っているアクセサリー紹介して欲しいです！真似したいので」「また購入品紹介楽しみにしてます」など、さまざまな反響が寄せられている。
