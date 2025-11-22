俳優・モデルとして幅広く活躍する出口夏希さんの2026年カレンダー（壁掛け/卓上）が12月20日にリリース。発売に先駆けて、2種の表紙ビジュアルが公開されました。全国のネットショップ・書店にて順次予約受付です。



出口さんはファッション誌non-no専属モデルとして活動し、近年はドラマ『アオハライド』、『ブルーモーメント』、Netflix映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。』、劇場映画『赤羽骨子のボディーガード』、『か「」く「」し「」ご「」と「』等に出演。ダブル主演を務める映画「万事快調 〈オール・グリーンズ〉」が2026年1月16日に公開を控えています。



2025年カレンダーに続いて、完全撮りおろしで構成される同作。明るく爽やかな笑顔から、大人びたエモーショナルな表情まで、数千カットにおよぶ撮影の中から厳選された"とっておきの1枚"が、それぞれの表紙に採用されました。今の出口さんを詰め込んだ決定版カレンダーです。撮影は写真家・山根悠太郎氏。柔らかな光と空気感の中で、彼女の魅力を余すところなく切り取っています。壁掛けと卓上の2種類があり、それぞれ異なる写真で、どちらも楽しめるようになっています。



出口夏希は「2026年カレンダーは、壁掛けと卓上の2種類あります。それぞれ違う写真なので、どちらも楽しんでいただけるようになっています。お渡し会もあるので1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています！2026年毎月楽しんでくださいね」とコメントしています。



出口さん本人が登壇する発売記念イベントも大阪と東京の2会場で開催。大阪会場は2025年12月21日12時からHMV&BOOKS SHINSAIBASHI イベントスペースで、東京会場は2026年1月18日12時からHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペースで開催される。購入者の中から、抽選でイベントに招待されます。