＜結婚したのはクズ男＞元旦那「言いふらしたのか？」お前のせいだろ…【第2話まんが：前妻の気持ち】
私はナツナ（35歳）。シングルで息子のコウキ（9歳）を育てています。元旦那のタカアキ（35歳）とは3年ほど前に離婚しました。タカアキとは中学校からの同級生で、腐れ縁みたいなもの。離婚した今もお互い地元に住み、同じ町に暮らしています。離婚したときはそれなりのお金を受け取ったし、毎月の養育費も振り込まれています。だからずっと父子面会だけは続けてきました。今日は月1回の面会日。タカアキが車に乗り、うちまで息子を迎えにきました。
タカアキが再婚した話は聞いていました。私の周りでも「新しい奥さんが引っ越してきたらしい」と噂になっていたのです。けれど「私のせい」なんて、とんでもない言いがかりです。そもそも離婚の原因はタカアキの不倫だったのですから。
結婚してもタカアキの女好きなところは変わりませんでした。息子のために頑張って夫婦を続けてきたものの、最終的にはこの出来事が決定打になったのです。その頃には私の心もすっかり離れていたし、ただただ呆れるだけでした。
不倫相手を優先されたことには腹が立ちましたが、すでに気持ちは離れています。家族をそっちのけにしてきて遊びまわってきた父親に、息子もたいして情などありません。だから私もそれ以上戦う気はなく……。タカアキとの離婚はすんなり決まりました。
タカアキと暮らしていた家は出ていくことになりましたが、慰謝料としてそれなりのお金も受け取っています。私は月々の養育費を払ってもらうことを条件に、息子との面会だけは継続してきたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
